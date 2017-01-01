В Дзержинском районе устраняют масштабную аварию на сетях водоснабжения

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В Дзержинском районе Перми устраняют аварийную ситуацию на сетях водоснабжения. Компания «Новогор-Прикамье» сообщает, что с 11:10 21 июля произведено аварийное отключение водоснабжения в связи с утечкой на ул. Маяковского, 40.

Ведутся аварийные работы. Без водоснабжения находятся следующие дома на ул. Маяковского: 1, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 42б, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 48, 5, 53, 7, 8, 9.

Для уточнения информации по подвозу воды и срокам устранения аварии следует обращаться по телефонам 068, 2100680 (с мобильного телефона).