В отношении «Треста №7» введена процедура наблюдения

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Арбитражным судом Пермского края введена процедура наблюдения в отношении ООО «ГСИ — Трест №7». Временным управляющим назначен член саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа Сергей Леваков, сообщают в суде.

Из текста решения первой инстанции следует, что заявления о признании банкротом общества осенью 2018-го — весной 2019 года подали ООО «НСМ Порт Пермь», ООО «Торговый дом Арсенал-Сталь», ООО «Гаранттрансгрупп», ООО «Буматика» — всего более десяти кредиторов. Часть из них затем отказалась от своих требований.

Как следствие, наблюдение введено на основании заявления ООО «ТД «Тракт»», его требования в размере 510,7 тыс. руб. включены в реестр третьей очереди. Вопросы о включении требований ещё десяти кредиторов выделены в отдельные производства.