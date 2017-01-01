В Прикамье сельским жителям разрешат ночевать в приёмных отделениях С сентября палаты пребывания для пациентов, которые не могут уехать ночью домой, должны появиться при каждой больнице

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Вчера, 19 июля, министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела пресс-конференцию. Она сообщила, что в связи объединением медицинских учреждений люди стали жаловаться на транспортные расходы.

«Мы понимаем, что в селе у людей низкий уровень дохода, и иногда им бывает очень сложно оплатить транспортные расходы. Для этого у нас есть пилотный проект, который уже хорошо себя зарекомендовал в КУБе и Кудымкаре. Там при приёмных отделениях созданы палаты пребывания. И пациенты, доставляемые скорой помощью ночью или поздно вечером, имеют право там переночевать без взимания платы и утром уехать. Хотя это не входит в функционал больницы, мы понимаем, что это необходимо», — пояснила она.

Министр также отметила, что сейчас такие палаты созданы не во всех больницах. «Поэтому сейчас мы выпускаем приказ, и с 1 сентября все руководители учреждений будут обязаны его исполнять», — сообщила Оксана Мелехова.