В Перми изменится расписание двух автобусных маршрутов

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С 22 июля изменится расписание автобусных маршрутов №11 «Микрорайон Садовый» — «Микрорайон Парковый» и №30 «Микрорайон Парковый» — «Площадь Дружбы».

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, на маршруте №30 в будни и воскресные дни добавят утренние отправления в 5:21 от стадиона «Динамо» в направлении микрорайона Паркового, а также в 5:32 по субботам.

По просьбе пассажиров интервалы движения автобусов №11 сделают равномерными.

Источник — пресс-служба администрации Перми