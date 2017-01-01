В Кудымкарском и Юрлинском округах сняли режим ЧС

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По информации министерства территориальной безопасности Пермского края, режим чрезвычайной ситуации сняли в связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды в Кудымкарском (Белоевское с/п, д. Пихтовка, д. Важ-Пашня, с. Кува) и Юрлинском муниципальных округах (с. Юрла).

В Гайнском районе режим ЧС пока действует.

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются в круглосуточном режиме.

Напомним, что из зоны подтопления были эвакуированы около 170 человек. Семеро из них доставлены в пункты временного размещения, остальные разместились у родственников. Также ведётся работа по обследованию домохозяйств с фиксацией ущерба для оказания помощи.

Источник — пресс-служба администрации губернатора