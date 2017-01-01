Определена дата предварительного суда по иску «Уралкалия» к команде «Формулы-1» Force India

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Определена дата начала рассмотрения по существу претензий компании «Уралкалий» к руководству команды «Формула-1» Force India.

Напомним, ситуация тянется с 2018 года, когда команду Force India в период «внешнего управления» попытался выкупить «Уралкалий». Но, как сообщает сайт motorsport.com, администраторы из FRP Advisory LLP (управленцы команды) предпочли заключить сделку с другим претендентом — канадским бизнесменом Лоуренсом Строллом.

В сентябре 2018 года представители «Уралкалия» заявили, что подают на администраторов FRP Advisory LLP в суд, поскольку своими действиями «те нанесли ущерб кредиторам команды, избрав не самый выгодный вариант продажи».

В ответ представители FRP Advisory LLP отвергли претензии компании, затем объяснили отказ «Уралкалию» тем, что Стролл «был готов обеспечить бесперебойную работу команды».

Позавчера лондонский суд провёл предварительное заседание по иску «Уралкалия» и определил, что рассмотрение дела по существу состоится между октябрём и декабрём 2020 года.

В официальном заявлении «Уралкалия» поясняется, что до начала основных слушаний в Лондоне стороны должны будут «раскрыть переписку и другую документацию, относящуюся к торгам, а также дать свидетельские показания в апреле 2020 года».

А также то, что «компания настаивает на том, что управляющие нанесли ей существенный ущерб, вызванный их предвзятым и необъективным подходом при проведении торгов».

Отметим, что в нынешнем сезоне Force India выступает в «королевских гонках» под названием Racing Point и одним из её пилотов является сын владельца — Лэнс Стролл.

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