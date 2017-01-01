В выходные в Перми пройдут масштабные отключения воды

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Фото: Yandex.ru

В эти выходные, 20—21 июля, в Перми планируются масштабные отключения водоснабжения. Об этом сообщает сайт «Новогора-Прикамье».

С 10:00 19 июля до 10:00 20 июля пройдут планово-ремонтные работы в доме на ул. Стахановской, 58 в Индустриальном районе. В связи с этим отключат воду по адресам: ул. Боровая, 28, 30; ул. Карпинского, 12, 25, 27; ул. Качалова, 17, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Космонавта Леонова, 8; ул. Космонавтов, 111, 113, 113а, 115, 137, 158а, 160, 175а, 177, 179а, 181а, 191, 86а; ул. Мира, 92, 92а; ул. Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28; ул. Рабочая, 1, 3, 5; ул. Снайперов, 1а, 8; ул. Стахановская, 13, 15, 29, 31, 40а, 45, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 57, 58; ул. Чайковского, 9, 17; ул. Энгельса, 1.

В доме на ул. Маршала Рыбалко, 107д в Кировском районе планово-ремонтные работы пройдут с 9:00 до 14:00 20 июля. В это время воду отключат по адресам: ул. Маршала Рыбалко, 101, 101а, 103а, 103б, 105а, 107а, 107б, 107б/1, 107в, 109б, 99, 99в; ул. Сокольская, 5а.

С 9:00 до 18:00 20 июля воды не будет в зданиях, расположенных по адресам: ул. Букирева, 15, 16; ул. Генкеля, 15, 1а, 1б, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6 к. 3, 7, 7а, 7б к. 1, 9; ул. Ленина, 89, 91; ул. Сергея Данщина, 19, 28; ул. Сухобруса, 25, 27.

В 10:00 20 июля начнутся планово-ремонтные работы на ул. Уфимской, 6 в Свердловском районе. Они продлятся до 10:00 21 июля. Из-за этого отключат воду по адресам: пр. Серебрянский, 11, 12, 13, 15, 17, 9; ул. Солдатова, 26, 26а, 28, 28а, 29в, 30, 30а, 32; ул. Уфимская, 1, 10, 10а, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 4, 6, 8; ул. Яблочкова, 9.

21 июля с 9:00 до 19:00 воду отключат в двух домах, расположенных на ул. Декабристов, 2 и ул. Парашютной, 7а.

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