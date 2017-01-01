В Прикамье упорядочат контроль за трудовым законодательством В профсоюзах считают, что профилактические проверки в краевых и муниципальных учреждениях уменьшат количество штрафов и сэкономят бюджетные деньги

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Губернатор Пермского края Максим Решетников 17 июля внёс в Заксобрание проект закона «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Пермском крае».

В пояснительной записке сказано, что этот законопроект нужен для установления единообразного подхода к проверкам со стороны органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления за соблюдением трудового законодательства в подведомственных им учреждениях.

В законопроекте прописано, что контроль нужен для предупреждения, выявления и пресечения нарушений трудового законодательства, а также для принятия мер по устранению допущенных нарушений. Контроль будет осуществляться в форме проверок, которые будут проводиться уполномоченными органами госвласти края и местного самоуправления, в чьём введении находятся соответствующие подведомственные учреждения.

При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа вправе посещать объекты подведомственных организаций и получать от них документы, справки, сведения, объяснения и иную информацию, необходимые для проведения проверок.

При этом должностные лица не имеют права проверять выполнение не относящихся к предмету проверки требований и просить предоставления соответствующих документов и информации. Также ревизорам нельзя превышать установленные сроки проведения проверки. Порядок, основания, сроки проверок и их периодичность следует потом установить постановлением правительства края и муниципальными правовыми актами.

По результатам проверки ревизор составляет акт проверки, копия которого также вручается руководителю проверенного учреждения. По истечении срока для устранения нарушений руководитель проверенного учреждения обязан представить отчёт об их устранении.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что принятие проекта закона не повлечёт дополнительных расходов из бюджета края. Однако при этом указано, что вопрос о необходимости выделения дополнительных средств из краевого и местного бюджета, связанный с возможным введением дополнительной численности в органах госвласти края и местного самоуправления, можно рассмотреть в рамках подготовки проекта постановления правительства и проектов муниципальных нормативно-правовых актов.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на августовской «пленарке» Законодательного собрания. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Как сообщила «Новому компаньону» председатель Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда, сейчас учреждения системы образования просто перегружены различными проверками, но губернатор не может уменьшить количество проверок со стороны надзорных ведомств.

«Бюджетные деньги, которые краевой бюджет направляет на развитие образовательных учреждений, иногда в большом количестве уходят на уплату штрафов. При этом штрафы, которые назначает Гострудинспекция, не всегда оправданны. Наш профсоюз уже отменил через суд несколько штрафов, которые Рострудинспекция вынесла для руководителей учреждений. Например, в Кунгурском районе нам удалось отменить штраф для одного директора в размере 150 тыс. руб.», — пояснила она.

Подведомственные организации и их должностные лица несут ответственность за нарушение трудового законодательства. Но проверки, которые проводятся органами власти края и местного самоуправления, в отличие от тех, что проводятся надзорными органами, штрафов не предполагают и могут носить профилактический характер.

«Нарушения трудового законодательства в учреждениях точно есть. Иногда они связаны с игнорированием трудового права, а иногда просто с незнанием, что тоже не оправдывает руководителя. Наш профсоюз имеет полномочия проводить аудит по просьбе руководителя учреждения. Например, директор, узнав, что скоро к нему с проверкой придёт Рострудинспекция, просит профсоюз сделать аудит и проверить, всё ли у них хорошо. Это очень востребовано, просто «захлёбываемся» в этой работе. В результате когда приходит Рострудинспекция, то у них уже всё хорошо и штраф никто не выносит», — отметила председатель территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки.

«Если краевые власти хотят сделать что-то подобное, то мы только за. Главное, чтобы это не привело к ещё большему количеству проверок и ещё большему отнятию времени у руководителей учреждений», — добавила она.

При этом Зоя Галайда считает: создавать отдельные ставки для ревизоров не обязательно. «Юристы и специалисты есть во всех органах управления. Они бы могли выполнять эти задачи, и это бы не требовало дополнительных расходов», — пояснила она.