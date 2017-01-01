В Юрлинском районе снят режим ЧС

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В связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды в реке Лопве постановлением администрации Юрлинского района на территории района отменён режим ЧС. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Прикамья.

Напомним, он был введён с 17 июля в период неблагоприятных погодных условий и превышения уровня воды в местных реках. Тогда были частично подтоплены придомовые территории с. Юрла, а также размыты дороги, связывающие пять населённых пунктов.

Специализированные службы приступили к проведению ремонтно-восстановительных работ. В настоящее время отремонтированы мосты через реки Таволожанку и Андреевку, также восстановлено транспортное сообщение на автомобильных дорогах Юм — Усть-Берёзовка и Мыс — Чус. В настоящее время продолжается ремонт моста через реку Сюзьву.

Комиссией по ЧС проводится обследование домов и придомовых территорий для оценки ущерба от паводка.