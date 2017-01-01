Пермское УФАС усомнилось, что требования демонтировать медиафасад с «Айсберга» законны Убрать конструкцию просят городские власти

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Фото: Алёна Ужегова

УФАС начало проверку требования городских властей демонтировать медиафасад с ТЦ «Айсберг». Как сообщили в управлении, к ним обратился оператор рекламной конструкции — ООО «Цифровая наружная реклама» — с просьбой проверить действия департамента экономики и промышленной политики администрации Перми.

Напомним, легальная конструкция появилась на «Айсберге» в декабре 2018 года (размером 19 х 12 м, площадью 228 кв. м, что является самой крупной подобной конструкцией в городе).



Но, по мнению горадминистрации, конструкция не соответствует техтребованиям: разрешение выдавали на медиафасад (под медиафасадом понимается рекламная конструкция в виде светопрозрачного электронного экрана, монтируемого и располагаемого на внешних стенах зданий, строений и сооружений (в том числе с использованием каркаса), повторяющего контуры фасада соответствующего здания, строения, сооружения, предназначенная для размещения (демонстрации) электронно-цифровых материалов), а дальнейшая проверка показала, что в действительности установлен светодиодный экран.



То есть она, по сути, для горадминистрации является «самовольно установленной».



В адрес собственников здания департамент направил письмо с просьбой расторгнуть договор с владельцем рекламной конструкции и произвести добровольный демонтаж в срок до 13 апреля, что не было выполнено. Поэтому медиафасад, по мнению департамента, должны были демонтировать принудительно с последующим взысканием расходов с собственников, что пока тоже не реализовано.



Кроме того, в начале мая в адрес Управления МВД России по городу Перми горадминистрация направило письмо о привлечении к административной ответственности по ст. 14.37 КоАП РФ («нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции») «владельца самовольно установленной рекламной конструкции».



Оператор конструкции после этого обратился в УФАС. И выяснились любопытные детали.

«Спустя два месяца (после выдачи разрешения на установку медиафасада) в постановление краевого правительства, устанавливающее предельные сроки заключения договора на размещение рекламных конструкций, были добавлены определения «светодиодный экран» и «медиафасад», которым воспользовался городской департамент экономики, чтобы предъявить претензии предпринимателю», — сообщили в Пермском УФАС.

Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС:

— Как следует из постановления правительства края, внесённые туда изменения обратной силы не имеют. Решение городской администрации применять в отношении уже установленной конструкции новые понятия вызывают большие сомнения в правомерности действий властей.

Отметим, что по новым правилам размещения наружной рекламы в центральной части города запрещается установка крупноформатной рекламы, кроме медиафасадов. Подобная реклама установлена на ТРК «Семья» (ул. Революции, 13), но она прошла «проверку на светопрозрачность». Ещё один крупный экран установлен на фасаде Театра-Театра, но, как уточнили в мэрии, он не содержит информации рекламного характера, поэтому не считается рекламной конструкцией.