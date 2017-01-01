Молодёжная хоккейная команда Пермского края получила название «АК59»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Название образовано из двух частей — «Академия» (Академия игровых видов спорта Пермского края), на базе которой создана команда, и «59» — номер нашего региона. В сезоне 2019/20 «молодёжка» дебютирует в НМХЛ, сообщают в минспорта Прикамья.

Алексей Чикунов, президент федерации хоккея Пермского края:

— Мы подали заявку на включение молодёжной команды Пермского края в Национальную молодёжную хоккейную лигу — НМХЛ. И вот буквально недавно представителями Федерации хоккея России эта заявка была одобрена. Для нас это радостная новость, потому что с 2016 года мы шли к этому. Это основной спортивный резерв нашей команды «Молот-Прикамье».

Руководить командой будет Сергей Сюрдяев. Ранее специалист возглавлял «молодёжки» «Ладья» и «Оренбуржье», а также был старшим тренером ХК «Молот-Прикамье». Сейчас идёт формирование состава «АК59», в команду войдут игроки 1999—2002 годов рождения.

Сергей Сюрдяев, главный тренер команды «АК59»:

— Комплектование — сложный процесс и щепетильный. Понятно, что не хочется никого пропустить или не заметить. Принцип основной такой: 99-го года нам нужно пять человек игроков, 2000-го — пять человек, 2001 года у нас команда уже готовая была, играла в ЮХЛ, там ориентировочно 10 человек, и наша молодёжь, перспектива, 2002 год — примерно пять человек. То есть вот такие критерии отбора игроков. Но я ещё раз говорю, что процесс — в самой начальной стадии. Приняли участие порядка 60 желающих. Тут все факторы учитываются хоккейного плана, то есть тактическая подготовка, технические навыки, определённая психологическая готовность игроков — это всё очень важно. В итоге пока остановились на расширенном составе, порядка 30 человек.





