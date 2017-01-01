Заксобрание приняло в первом чтении поправки в краевой бюджет

Средства будут направлены, в том числе, на стадион «Звезда»

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 мая, депутаты краевого парламента рассмотрели в первом чтении проект изменений в бюджет на 2019—2021 годы. Согласно законопроекту, доходы бюджета вырастут в 2019 году на 102,3 млн руб. за счёт остатков межбюджетных трансфертов, возвращённых из бюджетов муниципальных образований.

Эти деньги предлагается направить на спорт и образование. В частности, планируется выдать ПНИПУ грант на реализацию программы развития по повышению международной конкурентоспособности (52 млн руб. в 2019 году, 56 млн — в 2020-м, и 54 млн — в 2021 году) и заложить на 2019 год 69,1 млн руб. на приобретение автобусов для средних специальных образований.

Как пояснила на заседании комитета по инфраструктуре министр образования Раиса Кассина, потребность в автобусах возникла в результате укрупнения учебных учреждений.

Также предполагается выделить в 2019 году 16,9 млн руб. для завершения работ по замене футбольного поля стадиона «Звезда». Туда входят работы по замене покрытия искусственного поля, ремонт системы водоотведения и дренажа на запасном поле, а также ремонт системы полива основного футбольного поля и покупка органического амортизирующего наполнителя для подсыпки поля. Также деньги заложены на оплату услуг по тестированию футбольного поля лабораторией, аккредитованной FIFA.

После того как основное поле пройдёт сертификацию, «Звезда-2005» наконец-то сможет принимать матчи международного уровня на своём поле. В итоге депутаты приняли законопроект в первом чтении большинством голосов (48 «за», один «воздержался»).