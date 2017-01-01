В этом году пермские школы заканчивают более 5 тыс. одиннадцатиклассников

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Новый корпус школы №30

Фото: Виталий Кокшаров

В Перми в этом году 11-й класс заканчивают более 5 тыс. учеников, 9-й класс — 10 тыс. школьников. Мэр города Дмитрий Самойлов на торжественной линейке в школе №30 на Вышке-2 поздравил девятиклассников с окончанием учебного года и отметил, что в сентябре будет открыт новый учебный корпус школы, напоминают в администрации Перми.

Для учеников школы в следующем учебном году на ул. Ивана Франко, 43 будет открыт капитально отремонтированный корпус на 800 мест со стадионом и современным оборудованием. На сегодняшний день в школе №30 обучаются почти 1500 человек, из них 148 выпускников девятых классов и 25 одиннадцатиклассников.

Учиться школьникам с 7-го по 11-й класс предстоит в новых условиях: к школе будет присоединён капитально отремонтированный корпус на 800 мест со стадионом и современным оборудованием. За счёт открытия нового здания школьники будут учиться в одну смену.

Сейчас строители уже приступили к внутренней отделке здания и подготовительным работам по строительству и благоустройству стадиона. Общая площадь территории составит 8 тыс. кв. м. Открытие корпуса запланировано на 1 сентября 2019 года. Там будут работать физическая и химическая лаборатории, оснащённые современным оборудованием, классы 3D-моделирования и робототехники, медиатека, а также слесарная мастерская со станками с числовым программным управлением.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Я хочу пожелать вам уверенности в собственных силах. Вы должны спокойно настроиться на экзамены и принять решение, что делать дальше. Для тех, кто решит остаться в стенах родной школы, учиться со следующего года будет гораздо интереснее, в сентябре открываем новых корпус. В нашем городе есть серьёзные возможности для профессионального и образовательного роста.

Администрация Перми ведёт системную работу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений.

Начиная с первой после длительного перерыва «образовательной» стройки — открытия в 2015 году нового корпуса гимназии №11 — были введены в эксплуатацию ещё три здания: два корпуса-тысячника школ №42 и №59 в Свердловском и Дзержинском районах, а также новая школа «Мастерград» на 1200 учащихся. Кроме этого, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог». Запланирован капитальный ремонт в школе №22, строительство нового здания школы на ул. Юнг Прикамья, новых корпусов гимназии №3 и школы №93.