Прокуратура проверяет информацию об условиях приёма в пермскую гимназию Ведомство намерено запросить документы, регламентирующие правила приёма первоклассников

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Прокуратура Пермского края организует проверку информации СМИ о том, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских для мальчиков и девочек был введён разный проходной балл, необходимый для поступления в первый класс.

Прокуратура намерена провести проверку информации об условиях приёма в гимназию. Ведомство намерено запросить документы, регламентирующие правила приёма первоклассников, а также получить объяснения её руководства.

Из опубликованных 59.ru фото следует, что претендентам на обучение в первом классе гимназии — мальчикам — необходимо набрать 65,7 балла, а девочкам — 69,1 балла. Выписка подписана директором гимназии Татьяной Дьяковой и секретареё приёмной комиссии.

Татьяна Дьякова поясняла СМИ, что разный проходной балл необходим для обеспечения примерно равного количества мальчиков и девочек в первых классах:

— Каждый год так. У нас гендерный принцип обучения — и мальчики, и девочки, у нас нет только девчачьих классов. Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, кто у нас управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие.

Как пояснили «Новому компаньону» в городском департаменте образования, в гимназии организован прием в первые классы как по закреплённой территории, так и на свободные места. Учреждение обязано принять всех детей, проживающих на закреплённой территории, а на свободные места правила приёма устанавливаются локальным актом гимназии. В данной гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение детей, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению.

По словам директора городского психологического центра Ольги Ткачевой, в гимназических учреждениях девочек действительно больше, вместе с тем совместное обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании психологического климата, в формировании социальных связей и в воспитательном процессе.

Департамент образования администрации Перми проведет проверку информации о разных баллах для поступления.

По информации «Нового компаньона», разница в проходных баллах в востребованных школах, гимназиях и лицеях Перми для мальчиков и девочек — явление достаточно распространённое и существует не один год. Внимание к нему привлекла история с поступлением первоклассников гимназии №4 лишь в этом году.

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