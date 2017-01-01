В Прикамье почти 6 тыс. ТЦ и БЦ обяжут платить налог от кадастровой стоимости В сентябре власти Прикамья выйдут в ЗС с поправками в закон «О налоге на имущество организаций…»

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Фото ТЦ «Галерея»

Сегодня, 22 мая, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края министр экономического развития и инвестиций Максим Колесников рассказал о результатах перехода в Пермском крае к налогообложению недвижимости от кадастровой стоимости.

С 1 января 2018 года налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости облагаются торговые и офисные центры, а также вся недвижимость физических лиц. Максим Колесников пояснил, что переход был нужен для создания равных условий налогообложения: чтобы сумма налога не зависела от того, кто является собственником коммерческой недвижимости — юридическое или физическое лицо, какой режим налогообложения использует собственник недвижимости, какие способы ведения бухгалтерского учета применяет собственник, и в каком году объект введен в эксплуатацию.

В результате по сравнению с 2017 годом начисления по налогу на имущество организаций за 2018 год увеличились на 2,35 млрд руб. (с 12,35 млрд руб. до 14,7 млрд руб.). Начисления по налогу на имущество физических лиц выросли оценочно на 350 млн руб. При этом, учитывая, что ранее некоторые собственники объектов вообще не платили налог на имущество, совокупная налоговая нагрузка на собственников, по данным ФНС России, увеличилась всего на 1,5% (с 13,2% в 2017 году до 14,7% в 2018 году).

Министр экономического развития также представил примеры, насколько изменился размер налога для того или иного пермского ТЦ. Так, например, налог на имущество для ЦУМа (Ленина, 45), как объекта с низкой балансовой, но высокой кадастровой стоимостью, вырос с 0,8 млн руб. в 2017 году (по открытым данным ФНС) до 7,4 млн руб. в 2018 году. По объектам с высокой балансовой стоимостью сумма налога наоборот уменьшилась, в том числе, в результате снижения ставки (1,5% от кадастровой стоимости вместо 2,2% от балансовой стоимости в 2018 году). В результате налог для «ТДЦ на Набережной» (Монастырская, 2) снизился с 1,2 млн руб. до 0,27 млн руб.

Также Максим Колесников сообщил, что после перехода к исчислению налога от кадастровой стоимости обязательство по уплате этого налога появилось у объектов, которые введены в эксплуатацию после 2012 года и находятся в собственности физических лиц. Раньше такие объекты вообще не облагались налогом, так как с 2013 года инвентаризационная стоимость в РФ не определяется. В результате в 2018 году налог для ТЦ «Галерея» (Краснова, 14) составил 0,8 млн руб., а для ТЦ «Мачта» (Маршрутная, 9) — 3,3 млн руб.

Отметим, что одновременно с переходом к кадастру в Прикамье ввели налоговые льготы для крупных ТЦ и бизнес-центров с высокими расходами на их содержание. Поэтому торговые и бизнес-центры, которые находятся в городских округах и имеют общую площадь объекта меньше 1000 кв.м., налог на имущество не платят. Для ТЦ и бизнес-центров в муниципальных районах порог равен 300 кв.м. Сегодня министр экономического развития сообщил, что краевые власти планируют установить с 2020 года для городских округов и муниципальных районов единый порог по площади объектов — 300 кв. м.

Источник: Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

По его словам, в случае установления единого порога условия налогообложения в крае выровняются ещё больше, а количество ТЦ и БЦ, которым нужно платить налог на имущество, вырастет на 61% (с 6,8 тыс. до 11 тыс. объектов). Также в результате этого на 56% вырастут поступления от этого вида налога: с 3,4 млрд. руб. в 2019 году до 5,3 млрд. в 2020 году.

Максим Колесников пояснил, что они планируют внести в краевой парламент соответствующий законопроект в сентябре, чтобы депутаты успели до декабря принять его в двух чтениях.