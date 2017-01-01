В выходные дни движение на перекрестке Комсомольского проспекта и Луначарского вновь перекроют

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Фото: пресс-служба компании

Очередной этап работ по реконструкции тепловой сети, расположенной на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Луначарского проведут в выходные пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания». Начиная с субботы, 25 мая, с 00:00 до 5:30 понедельника, 27 мая, движение транспорта через перекресток по нечётной стороне Комсомольского проспекта будет закрыто, сообщают в региональном центре стратегических коммуникаций Группы «Т Плюс» в городе Перми.

Всего этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирская.