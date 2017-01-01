Завтра в Перми открывается Большая книжная ярмарка

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Фото: Константин Долгановский

Завтра, 23 мая, в Перми, в павильоне перед Театром-Театром, откроется Большая книжная ярмарка. Крупнейший книжный проект в регионе будет проходить до 26 мая, сообщают организаторы ярмарки.

В 2019 году в Большой книжной ярмарке примут участие издательства «Детская литература», «Розовый жираф», «Редкая птица», «ЭНАС», «Манн, Иванов и Фербер», «Клевер-Медиа-Групп», «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», «Комсомольская правда», «Просвещение», «Белый город», «Самокат», «Мурзилка» и другие. Они представят современную литературу на русском языке, образовательную и деловую литературу, книги для детей. В ярмарке участвуют и редакции журналов, книжные магазины, творческие союзы, библиотеки и музеи.

Также в рамках ярмарки состоятся творческие встречи и мастер-классы, круглый стол. Пермяки смогут побывать на презентации книжных новинок. Пермский государственный национальный исследовательский университет представит книги учёных историко-политологического факультета, в их числе последняя книга профессора Олега Подвинцева «Империя и споры о ней», посмертное издание книги профессора Георгия Чагина «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт», а также альманахи произведений выпускников Пермского университета.

Издательство «Сенатор» презентует книгу «История. Решения. Парламент. Четверть века», посвящённую 25-летию Законодательного собрания Пермского края. Государственный архив Пермского края представит книги «От Кунгура до Русской Америки: маршрутами Кирилла Хлебникова» и «Карты земли Пермской». Пройдёт презентация книги «Жизнь без школы» Лейлы Сазонтовой, «Халулаец» Павла Селукова, презентуют игру Аглаи Полей «AZы Искусства», где в качестве карточек Мемо — копии с картин великих художников в рисунках детей 5—8 лет.

Павильон книжной ярмарки станет основной площадкой литературного фестиваля «Компрос», в рамках которого пройдут трёхчасовой поэтический марафон, поединок рэперов и поэтов. Ценителей литературы ждут интересные творческие встречи: например, Леонид Юзефович прочитает лекцию о пермских поэтах 1960-х—1970-х годов.