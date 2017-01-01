Писатель Алексей Иванов стал героем нового выпуска «вДудя»

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Алексей Иванов

Фото: Сергей Копышко

Писатель Алексей Иванов дал видеоинтервью блогеру Юрию Дудю для его ютуб-канала «вДудь» (у которого более 5 млн подписчиков).

Выпуск имеет хронометраж 1 час 20 мин. В частности, писатель рассказал, что в 1990-х годах дважды терял рукопись романа «Географ глобус пропил».

«Первый раз это произошло, когда я работал сторожем и оставил рукопись в ящике стола, и уборщица увидела исписанную тетрадь и выкинула. Второй раз украли вместе с сумкой, в итоге написал «Географ» в третий раз», — рассказал в интервью Алексей Иванов.

По его словам, тогда он испытал «вспышку чудовищной ярости», но эти потери сыграли, по его мнению, и положительную роль — итоговый роман стал лучше.



Среди прочего Иванов рассказал, что работал сторожем на бисквитной фабрике.



Алексей Иванов родился в городе Горьком, но с начала 1970-х по 2000-е годы постоянно проживал в Перми.