На ТОСЭР «Чусовой» появятся два новых резидента

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21 мая по итогам рассмотрения региональной комиссией заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» министерство территориального развития Пермского края заключило соответствующие соглашения с двумя организациями — ООО «Производственная компания Симплекс» и ООО «Гала». Об этом сообщают в министерстве.

В рамках соглашения ООО «Производственная компания Симплекс» планирует запустить производство по сборке и сервисному обслуживанию промышленного холодильного и климатического оборудования, тепловых насосов с созданием 21 нового рабочего места.

ООО «Гала» запускает в Чусовом производство щебня различных фракций из твёрдых пород, используемого в производстве асфальтобетона, и планирует создать 23 новых рабочих места.

Сейчас на ТОСЭР «Чусовой» реализуют инвестиционные проекты десять резидентов. Это ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», ООО «Белый камень», ООО «Фабио Рус», ООО «Стройсервис», ООО «Экотоп», ООО «Швейная фабрика «РК», ООО НПК «Базальт Инвест», ООО «Металлопласт», ООО «Чусовские минеральные удобрения» и ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива». На 1 апреля этого года ими уже создано 432 новых рабочих места. Напомним, ТОСЭР даёт возможность бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, стать резидентом и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.