На 19-м аукционе по наружной рекламе большинство лотов достались местным предпринимателям

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В Перми 22 мая состоялся очередной, 19-й по счёту, аукцион по наружной рекламе. Всего на торги было выставлено 35 мест под рекламные конструкции, 28 из них были разыграны, по семи местам не было подано ни одной заявки.

На этот раз предметом торга стали места под сити-борды, щиты и сити-формат. Наибольшую активность проявили местные игроки. В отличие от последних двух торгов, участники не сильно подняли цены и самый крупный лот ушёл по цене, не превышающую стартовую в два раза.



Итоги следующие: по шесть лотов «отошли» ИП Демиду Кузьмичёву (Пермь) и ООО «Инсайт Медиа» (Казань), пять лотов — ООО «Афтографъ» (Пермь), четыре лота — ООО «Трон» (Березники), три лота — ИП Борису Галкину (Пермь), по два лота — ООО «Гэллэри Сервис» (Москва) и ООО «АПР-сити/ТВД» (Московская область).



Таким образом, на всех аукционах было выставлено пока 655 мест, но востребованными оказались 350, то есть чуть более половины из всех.



Напомним, согласно новой схеме, в городе должно остаться 916 мест под наружную рекламу, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.