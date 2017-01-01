К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Перми отремонтируют 30 памятников


Дмитрий Енцов
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться 9 мая 2020 года, в Перми будут отремонтированы 30 объектов культурного наследия, относящиеся к событиям этого периода истории. 

Об этом в рамках заседания думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории сообщила начальник городского департамента культуры и молодёжной политики Елена Неганова.

Все работы запланированы на этот год — с 15 июня по 30 октября.

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