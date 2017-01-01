В Перми памятник культурного наследия требует капитального ремонта



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Фото: Википедия

В Перми существует единственный памятник культурного наследия, который требует капитального ремонта, — это «Мемориальный ансамбль, сооружённый на месте митингов рабочих в 1905 году», расположенный по адресу ул. Огородникова, 2.

Об этом в рамках заседания думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории сообщила начальник городского департамента культуры и молодёжной политики Елена Неганова. По её словам, ансамбль находится «в ненормативном состоянии».



Всего же в городе, как рассказала Елена Неганова, находятся 136 объектов, которые закреплены за Центром охраны памятников. Все остальные объекты, кроме мемориального ансамбля, не требуют капремонта.



Напомним, первый памятник на указанном месте был открыт в 1920 году. В 1963 году там появился вечный огонь. В 2013 году прокуратура потребовала отреставрировать ансамбль. Тем не менее объект до сих пор требует капитального ремонта.