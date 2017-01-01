За год пермские школьники помогли более чем ста тяжелобольным детям

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Фото: Евгения Вотинцева

Сегодня, 22 мая, во многих школах Пермского края прозвенел последний звонок. Для 18 тыс. учеников этот учебный год начался с благотворительной акции «Цветы жизни», в рамках которой они вместе с родителями и учителями помогали выздоравливать тяжелобольным детям, сообщают в фонде «Дедморозим».

Благодаря школьникам с 1 сентября по 22 мая жизненно важную поддержку получили более чем сто их сверстников с проблемами здоровья. Чтобы не пропустить акцию «Цветы жизни» в новом учебном году, все желающие принять в ней участие могут оставить заявку уже сейчас — и получить напоминание перед акцией.

Идея акции «Цветы жизни» проста: 1 сентября подарить учителю один красивый букет от класса, а сэкономленные средства отправить на помощь тяжелобольным детям.

В результате акции в 2018 году было собрано 3 млн 201 тыс. 819 руб. 58 коп. Эта невероятная сумма позволила закрыть все срочные потребности тяжелобольных ребят, подопечных фонда «Дедморозим, в сентябре, а также поддержать работу четырёх проектов фонда до конца года. В результате «Цветы жизни» помогали выздоравливать 107 тяжелобольным детям в течение последних нескольких месяцев.

Среди детей, которым помогли участники «Цветов жизни», оказалась 3-летняя Вика Кокшарова. На собранные во время акции деньги Вике в течение года оплачивались перелёты — каждые пару месяцев малышке с мамой нужно было летать в Москву, чтобы врачи Филатовской больницы делали маленькие операции, шаг за шагом приближающие Вику к выздоровлению. И вот этой весной врачи наконец смогли убрать у Вики трубочку из горла, которая три года помогала малышке дышать. Сейчас Вика дышит сама и говорит первые слова.

Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим»:

— Мы верим, что в этом году участников «Цветов жизни» станет ещё больше и они совершат ещё больше чудес для тяжелобольных детей. Поэтому хотим дать возможность всем желающим заранее оставить свои заявки на участие в акции. А в конце августа, как и в прошлом году, мы встретимся с участниками, чтобы в преддверии Дня знаний передать памятные сувениры. В этом году они будут выглядеть иначе и, надеемся, порадуют каждого решившегося на чудеса ради детей.

Заявить о своём желании принять участие в акции можно уже сейчас по этой ссылке . Всем зарегистрировавшимся координаторы «Дедморозим» напомнят о «Цветах жизни» в конце летних каникул. Задать вопросы о ходе акции можно по почте info@dedmorozim.ru и по телефону горячей линии «Дедморозим» 270-08-70.

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