В Перми уничтожили партию подсанкционных яблок
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16 мая в ходе совместного мероприятия краевого Управления Россельхознадзора с Пермской таможней была выявлена партия запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации фруктов. На оптовом фруктово-овощном складе в Перми была изъята партия яблок общим весом 352 кг без маркировки, сообщают в Россельхознадзоре.
Продукция была изъята и уничтожена «путём механического воздействия» на полигоне твёрдых бытовых отходов «Софроны».
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