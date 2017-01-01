В Перми уничтожили партию подсанкционных яблок

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Фото: Управление Россельхознадзора по Пермскому краю

16 мая в ходе совместного мероприятия краевого Управления Россельхознадзора с Пермской таможней была выявлена партия запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации фруктов. На оптовом фруктово-овощном складе в Перми была изъята партия яблок общим весом 352 кг без маркировки, сообщают в Россельхознадзоре.

Продукция была изъята и уничтожена «путём механического воздействия» на полигоне твёрдых бытовых отходов «Софроны».