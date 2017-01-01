В воскресенье в Перми перекроют движение и сменят маршруты общественного транспорта

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26 мая в микрорайоне Парковом пройдёт велопробег «Пермское кольцо». С 9:40 до 11:40 по маршруту велопробега движение всех видов транспорта будет закрыто, сообщают в городской администрации.

На этот период будет перекрыто движение транспорта на проспекте Парковом от ул. Переселенческой до ул. Куфонина, на ул. Переселенческой от ул. Гатчинской до проспекта Паркового, а также по ул. Гатчинской на участке от ул. Подлесной до ул. Василия Каменского.

С 10:00 25 мая до 11:30 26 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на всём протяжении маршрута велопробега на проспекте Парковом и ул. Переселенческой.

С 9:40 до 11:40 26 мая изменится движение общественного транспорта.

— Автобусный маршрут №11 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый» в прямом и обратном направлениях следует по ул. Куфонина, технологическому проезду вдоль проспекта Паркового, ул. Зои Космодемьянской, Подлесной и далее по маршруту следования.

— Автобусный маршрут №12 «Проспект Парковый — «ОАО «ПЗСП» в направлении ул. Переселенческой следует по технологическому проезду вдоль проспекта Паркового с конечной остановкой «Улица Зои Космодемьянской», в обратном направлении — по ул. Зои Космодемьянской, Подлесной, Куфонина и далее по маршруту следования.

— Автобусные маршруты №14 «Микрорайон Заостровка» — «Микрорайон Юбилейный», №52 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Хмели», №66 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Крохалева» и №67 «Микрорайон Парковый — «Микрорайон Садовый» будут укорочены до пересечения ул. Василия Каменского и Зои Космодемьянской.

— Автобусный маршрут №47 «Аэропорт Бахаревка» — «Мачтобаза» в прямом и обратном направлениях следует по технологическому проезду вдоль проспекта Паркового.

— Автобусный маршрут №54 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Хмели» в прямом и обратном направлениях следует через остановки «ДКЖ» и «Печатная фабрика Гознака» по ул. Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов и Подлесной.

— Автобусные маршруты №64 «ДДК им. Кирова» — «Станция Пермь-2» и №74 «Микрорайон Владимирский» — «Микрорайон Заостровка» в прямом и обратном направлениях следуют через остановки «ДКЖ» и «Печатная фабрика Гознака» по ул. Локомотивной, Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов, Подлесной, Зои Космодемьянской, технологическому проезду вдоль проспекта Паркового, Куфонина, далее по маршруту следования.

— Троллейбусный маршрут №10 «Микрорайон Парковый» — «Площадь Дружбы» будет укорочен до остановочного пункта «Печатная фабрика Гознака».