Руководители управляющей организации осуждены за мошенничество и хищения



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Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителей управляющей компании ООО «УК Усть-Качка Сервис» по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Установлено, что обвиняемые, один из которых являлся директором, а другой его заместителем, злоупотребляя вверенными им полномочиями по управлению организацией, похитили более 4 млн руб.

С апреля 2012 года по сентябрь 2017 года, используя своё служебное положение, заключили ряд фиктивных договоров подряда на выполнение работ и услуг. В действительности никакие работы и никакие услуги управляющей организации подрядчиками не оказывались. Кроме этого, они заключали с отдельными работниками организации подложные соглашения на совмещение профессий, получая дополнительное финансирование на расширение штата работников либо на оплату выполненной работы, которая в реальности не выполнялась.

Суд признал бывших руководителей УК «Усть-Качка Сервис» виновными и приговорил к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. руб. каждого. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Также судом в части возмещения материального вреда, причинённого преступлениями, обращено взыскание на имущество в размере более 7 млн руб.