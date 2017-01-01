Дмитрий Козак провёл совещание по развитию химической промышленности в Перми

Основной темой стало снятие «бюрократических препятствий» для развития отрасли

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Дмитрий Козак Фото: https://smolensk-i.ru

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак отметил высокий потенциал развития химической и нефтегазохимической промышленности в России и Пермском крае. Он отметил «большие возможности по наращиванию экспорта», однако отметил, что «химическая промышленность находится на том уровне, когда в особой государственной поддержке не нуждается».

По предложению Дмитрия Козака совещание посвятили «бюрократическим препятствиям, которые не дают развиваться химической промышленности», а также «введению экспортных пошлин на сырьё», которые могут стать «компенсацией дополнительных расходов на переработку сырья».

Также Дмитрий Козак подтвердил представителям нефтехимической промышленности, что Правительство России будет по-прежнему оказывать широкую поддержку внедрению в производство новых технологий, которые не имеют аналогов на территории России.

По итогам совещания заместитель председателя Правительства России отметил, что состоялся «содержательный и конструктивный диалог с представителями отрасли».

Дмитрий Козак, заместитель председателя Правительства Российской Федерации:

— Много разумных предложений было высказано, они заслуживают поддержки или детальной и тщательной проработки. По итогам совещания будут даны поручения федеральным органам власти для того, чтобы была оказана необходимая поддержка развитию химической промышленности.

Вклад химической промышленности в ВВП России составляет 1,5 %. В объёме отгруженной продукции это почти 10% от объёма всех обрабатывающих производств. Одна треть произведённой продукции отправляется на экспорт, география которого включает более 80 стран. Вклад химической промышленности в неэнергетическом экспорте составляет 20%.