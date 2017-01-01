Глава Перми вызвал руководство сетевых компаний на место производства раскопок в центре города

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Фото: Виталий Кокшаров

Дорожный сезон этого года — очень напряжённый из-за большого количества ремонтируемых объектов и сжатых сроков ремонтного сезона, а также из-за переустройства инженерных коммуникаций ресурсоснабжающими организациями. Разными видами ремонта в этом году будет охвачено порядка 80 объектов, сообщают в администрации города.

Уже ведутся дорожные работы, в том числе по переукладке сетей, на ул. Революции, Газеты «Звезда», Глеба Успенского, Куйбышева, Луначарского. Стартовали работы на ряде объектов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В целом объёмы дорожного ремонта в этом году вновь составят около 1 млн кв. м.

Для того чтобы снизить нагрузку на дорожную обстановку, ремонтные работы на проезжей части — там, где это возможно, — проводятся преимущественно в ночное время. Переукладка сетей требует ограничения по полосам или полного закрытия движения на определённом участке. Городские службы составляют графики выхода на объекты и схемы ограничения движения таким образом, чтобы снизить влияние на транспортную обстановку.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Понятно, что работы с перекрытием движения создают большие неудобства для пермяков. И поэтому недопустимы отклонения по срокам и качеству работ. Если сегодня мы просим пермяков потерпеть неудобства в течение небольшого периода времени, необходимого для интенсивных работ, то ни у кого нет права предлагать им потерпеть ещё и отклонение от сроков, простои и недоделки. Все участники совещания это чётко поняли.

Так, в качестве компенсаторной меры глава Перми на прошлой неделе поручил досрочно запустить движение транспорта по ул. Пермской на участке от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда» в сторону ул. Сибирской. С 16 мая движение было запущено. Это позволило перенаправить часть транспортного потока с закрытого участка ул. Луначарского.

Глава Перми поставил задачу закончить благоустройство участка ул. Луначарского в районе ул. Попова до конца этой недели и сразу открывать его для движения. Работы на участке в районе Компроса остаются на контроле городских властей. Сетевики заверили, что не подведут горожан и завершат перекладку тепломагистрали до Дня города.

Директор филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» Антон Трифонов отчитался, что работы по реконструкции тепловой сети на ул. Луначарского — от перекрёстка с ул. Попова — будут завершены в ближайшее время. На другом участке ул. Луначарского — в районе Комсомольского проспекта — перекладку тепломагистрали планируется закончить до Дня города, так же как и на улице Тимирязева — около кинотеатра «Кристалл». На сегодняшний день энергетики приступили здесь к выполнению самых ответственных этапов реконструкции — укладке новых труб тепловой сети. Самые масштабные работы — с увеличением диаметра труб тепловой сети с 400 до 500 мм — проходят на улице Газеты «Звезда» и будут проводиться до конца июня. Благодаря этому проекту центр краевой столицы получит дополнительные резервы для развития.