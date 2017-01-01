Летом на «Управляем вместе» появится возможность пожаловаться на отсутствие сотовой связи

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Сегодня, 21 мая, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин рассказал депутатам, что на сегодняшний день, по результатам обследования, на краевых дорогах найдено 108 «белых пятен».

Недавно министерство опубликовало на портале «Управляем вместе» карту покрытия дорог сотовой связью, составленную по итогам этого обследования. На карте можно увидеть участки, где нет связи ни от одного операторов, и участки, где есть возможность позвонить на единый телефон экстренных служб. При этом можно посмотреть зону покрытия каждого оператора сотовой связи в отдельности. По словам министра, летом на «Управляем вместе» также появится возможность пожаловаться на отсутствие сотовой связи.

При этом Игорь Никитин отметил, что сейчас минсвязи не имеет полномочий на обеспечение дорог сотовой связью, поэтому дороги пытаются покрыть за счёт приведения связи в близлежащие населённые пункты. «Мы надеялись на внесение изменений в ФЗ-126 «О связи», чтобы получить полномочия на обеспечение сотовой связью не только территорию населённых пунктов, но и на дорогах. Но, несмотря на то что Максим Акимов (прим. ред.: зампредседателя правительства РФ) предоставлял нам активную поддержку по данному вопросу, мы, к сожалению, получили письмо с отрицательным заключением правительства РФ», — сообщил министр.

Председатель комитета Виктор Плюснин предложил министру совместно доработать проект поправок в ФЗ-126, а потом через Заксобрание выйти в Госдуму с соответствующей инициативой. Кроме того, отметил Виктор Плюснин, если заручиться поддержкой других регионов, которые столкнулись с такой же проблемой, шансы принятия изменений в федеральное законодательство только вырастут.