В Перми прошла научная конференция, посвящённая санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

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Участники конференции

В Перми состоялась IX Всероссийская конференция «Актуальные вопросы анализа риска при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей». Участниками конференции стали учёные из 68 регионов Российской Федерации, а также из Франции, Швеции, США, Вьетнама, Беларуси, сообщают организаторы конференции.

Также к участию к конференции были приглашены представители крупных промышленных предприятий, таких как объединённая компания «Русал» и др.

Доклады, представленные на конференции, были посвящены вопросам эффективности деятельности Роспотребнадзора как по отдельным регионам, так и в целом по стране. Был озвучен опыт использования современных программных средств, используемых в Свердловской области; обеспечение качества атмосферного воздуха предприятиями с «временно согласованными» выбросами в Иркутской области.

Вопросам практического управления санитарно-эпидемиологической ситуацией была посвящена отдельная секция, на которой обсуждалась динамика медико-демографических показателей на примере отдельных регионов; методы оценки риска здоровью для северных территорий страны.

Выступает академик Нина Зайцева

Стратегические приоритеты в снижении заболеваемости от экологически зависимых заболеваний отразила в своём докладе академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Нина Зайцева. В докладе прозвучали данные об углублённых исследованиях, показавших, что риск причинения вреда здоровью формируют многие виды хозяйственной деятельности, в том числе добыча полезных ископаемых, деятельность воздушного транспорта, сбор и очистка воды. Численность населения, находящегося под воздействием факторов окружающей среды, — более 93 млн человек. Потенциальные риски причинения вреда здоровью прогнозируются одновременно по нескольким классам заболеваний: болезням органов дыхания, кровообращения, пищеварения, болезням нервной, мочеполовой, эндокринной систем, новообразованиям и др.

Установлена высокая эффективность деятельности Роспотребнадзора в отношении предотвращения смертности и заболеваемости населения РФ, обусловленных воздействием факторов окружающей среды, показано наличие резервов управления рисками здоровью.

Были представлены исследования по отдельным факторам, влияющим на состояние здоровья. Доклад профессора Анны-Марии Ландблом из университета Упсала, Швеция, о влиянии органических растворителей на распространение заболеваемости рассеянным склерозом. Данные о связи загрязнения атмосферного воздуха с развитием заболеваний нервной системы были представлены в докладах профессора Жака Рейса, университет Страсбурга, Франция, и профессора Питера Спенсера, США.

Доктор Хао Ли, директор Национального института контроля пищевой продукции, Вьетнам и доктор Жак Райс, университет Страсбурга, Франция

Обсуждались вопросы научной оценки здоровья работающих в целлюлозно-бумажной, металлургической, химической промышленности. Были представлены доклады по результатам исследований влияния особенностей образовательного процесса на состояние здоровья детей, живущих в промышленном городе, об особенностях школьного рациона питания и др.

Участники конференции отметили необходимость и важность взаимодействия науки и практики в решении вопросов обеспечения здоровья граждан.

В итоговую резолюцию вошеё ряд рекомендаций, таких как:

- включение показателей рисков для здоровья в систему показателей эффективности деятельности органов власти на уровне Федерации, субъектов Федерации и местного самоуправления;

- создание и реализация национальной программы по изучению обращающихся на рынке веществ с целью выведения из оборота продуктов, обладающих высокой степенью риска и замещения их безопасными аналогами;

- совершенствование методов профилактики и коррекции нарушений здоровья, связанных с негативным воздействием факторов внешней и производственной среды, условий питания и обучения;

- развитие информационных систем и сервисов, обеспечивающих доступ гражданам, обществу и бизнесу к полной и актуальной информации о деятельности государственных органов через интернет.

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