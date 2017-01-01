На аукционе по наружной рекламе цены на сити-формат подняли в девять раз

В Перми 20 и 21 мая состоялись очередные, 17-й и 18-й, аукционы по продаже мест под наружную рекламу

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Рекламный щит

Фото: Константин Долгановский

На первом из них разыгрывались щиты и сити-формат в разных частях города. Самым «горячим» оказался сити-формат (вертикальные наземные конструкции площадью 1,2х2 м). Цены на некоторые лоты поднимались в несколько раз. При стартовой цене 18,2 тыс. руб. максимальная цена была назначена на место по адресу ул. Революции, 24. Победитель — ИП Борис Галкин — предложил 164,7 тыс. руб., то есть в девять раз больше начальной цены.

Цена в пять и более раз предложена участниками ещё на десять лотов — на ул. Куйбышева, Революции, Н. Островского, Сибирской. Самое дорогое место для двусторонних щитов находится на ул. Подлесной, 47в. Победитель — ИП Демид Кузьмичёв — предложил 406,3 тыс. руб. при стартовой цене 162,5 тыс. руб.



Всего из 35 лотов «хозяев» обрели 32 места, три позиции остались невостребованными.



Позиции распределились следующим образом. Больше всего лотов — десять — «ушло» ООО «Инсайт Медиа» (Казань), семь мест — ООО «Афтографъ» (Пермь), по четыре лота — ИП Демиду Кузьмичёву (Пермь) и ИП Борису Галкину (Пермь), по три — ООО «Гэллэри Сервис» (Москва) и ООО «АПР-Сити/ТВД» (Московская область). Одно место — новому победителю среди всех прошедших аукционов — ООО «Трон» (Березники).



На аукционе 21 мая разыгрывались в основном места под сити-борды (двухопорная конструкция с рекламной площадью 3х4 м). Борьба участников не позволила настолько же взвинтить цены, но несколько лотов «ушли» по цене почти в три раза выше стартовой, а два лота — в 3,6 раз выше начальной стоимости. Это места под сити-борды на ул. Островского, 68 (победитель — ООО «Гэллэри Сервис») и на Революции, 27 (ИП Демид Кузьмичёв).



Но самым «горячим» стало место под сити-формат на шоссе Космонавтов, 120/1 (ИП Демид Кузьмичёв предложил 120,1 тыс. руб. при стартовой цене 13,6 тыс. руб., то есть в 8,8 раза больше).



Всего на этом аукционе разыграно 30 лотов, по пяти не было подано заявок.



Победители распределились следующим образом. Больше всего — десять — мест «ушло» ООО «Инсайт Медиа», девять — ИП Демиду Кузьмичёву, пять — ИП Борису Галкину, три — ООО «Афтографъ», два — ООО «Гэллэри Сервис», одно — детско-юношеской межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь).



Таким образом, на всех аукционах было выставлено пока 620 мест, но востребованными оказались 322, то есть чуть более половины из всех.



Напомним, согласно новой схеме, в городе должно остаться 916 мест под наружную рекламу, вся крупноформатная реклама вынесена из центральной части города, за исключением медиафасадов, которые подходят под техтребования.