Власти Прикамья выделят на ремонт краснокамского спорткомплекса 14,9 млн руб. Из-за нарушений, допущенных подрядчиком во время строительства, в СК «Ледовый» появилась плесень и коррозия

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Фото: https://ledovyj.wixsite.com/ledovyj-krasnokamsk

Сегодня, 21 мая, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания министр спорта Пермского края Владимир Епанов сообщил, что 16 мая правительство края приняло изменения в государственную программу «Спортивное Прикамье», в рамках которой на ремонт краснокамского спорткомплекса «Ледовый» будет выделено 14,98 млн руб.

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз пояснил, что эти деньги пойдут на ремонт и утепление кровли, частичный ремонт фасадов (отмостка), огнезащиту всех балок, частичный текущий ремонт и освещение. Несмотря на то что весь этот ремонт будет идти за счёт краевого бюджета, по словам Владимира Епанова, власти и муниципалитет предварительно договорились, что Краснокамский городской округ отремонтирует за свой счёт систему вентиляции.

Напомним, Ледовый дворец в Краснокамске на 500 зрительских мест построили в 2014 году за счёт федерального и краевого бюджетов. Вскоре выяснилось, что из-за нарушений со стороны строительной компании ООО «Сомикс» комплекс нуждается в дорогостоящим капремонте кровли, системы охлаждения ледового поля и вентиляции раздевалок. В январе 2019 года на заседании инфраструктурного комитета министр спорта Владимир Епанов сообщил, что на объекте образуется плесень и коррозия, возникают протечки и отслоение водозащитной обработки. Всё это, по словам министра, сокращает срок службы здания и вызывает риск его обрушения.

В декабре 2018 года краевой арбитраж удовлетворил требования администрации Краснокамского района и обязал ООО «Сомикс» в течение 30 дней безвозмездно устранить выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств. Однако сейчас ООО «Сомикс» находится в стадии ликвидации, и, по словам Игоря Быкариза, ждать окончания процедуры ликвидации «слишком долго».