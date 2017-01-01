Средняя зарплата в Перми — шестая среди крупнейших городов России

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В Перми, по итогам 2018 года, средняя начисленная заработная плата составила 44,9 тыс. руб. Это шестой показатель среди городов-миллионников (из рейтинга были исключены Москва и Санкт-Петербург).

Такие данные были озвучены 21 мая в рамках заседания комитета по экономическому развитию при гордуме первым заместителем главы горадминистрации Виктором Агеевым.



Самая высокая средняя зарплата — в Екатеринбурге (51,5 тыс. руб.). Далее следуют Красноярск (50,6) и Новосибирск (46,9). Аутсайдерами оказались Омск (40), Воронеж (39) и Волгоград (36,9).