Николай Дёмкин: «Нехорошо же депутатам работать на дому» Депутаты поспорили на тему того, нужно ли разрешать в ЗС заочное голосование

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 21 мая, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания депутаты рассматривали проект постановления «О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного собрания Пермского края».

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Виктор Плюснин, который является одним из авторов этого проекта постановления, сообщил, что сейчас в ЗС очень часто обращается федеральное правительство и депутаты Госдумы с просьбой выразить свое отношение к тому или иному законопроекту, который рассматривается в федеральном парламенте. «Документы всегда поступают достаточно поздно, и нам приходится срочно собираться со всей России или даже мира для того, чтобы принять решение. Недавно мы еле-еле собрались в составе 41 человек. Поэтому предлагается ввести процедуру заочного голосования, чтобы упростить процедуру принятия такого рода документов», — пояснил депутат.

Виктор Плюснин также отметил, что с такой проблемой сейчас сталкиваются все регионы. Как пояснила начальник Государственно-правового управления Оксана Ходорова, заочное голосование депутатов уже разрешено на Камчатке и в Хабаровском крае. Также сейчас подобные инициативы рассматриваются многих субъектах РФ, например, в Тюмени и Челябинске.

Помощник прокурора Пермского края по взаимодействию с органами представительной, исполнительной власти и органами местного самоуправления Ильдар Дускаев сообщил, что прокуратура не будет препятствовать ЗС в введении заочного голосования, потому что Конституционный суд принял решение о том, что такое голосование возможно ещё в 1999 году.

Виктор Плюснин подчеркнул, что в будущем они не будут распространять заочное голосование и на краевые документы. Однако Николай Дёмкин заявил, что депутаты будущего созыва могут не сдержать это обещание. «Сейчас мы создадим прецедент. Поэтому уверяю, что просьбы распространить заочное голосование и на краевое законодательство точно будут. Но, нехорошо же депутатам работать на дому», — возмутился парламентарий.

Александр Третьяков, в свою очередь, отметил, что сейчас на федеральном уровне принимаются новые правила и регламенты, поэтому лучше было бы собираться и их обсуждать.

В результате Николай Дёмкин и Александр Третьяков от голосования воздержались, а остальные члены комитета проголосовали «за».

Напомним, 16 мая, группа депутатов Законодательного собрания Пермского края внесла в краевой парламент проект постановления «О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного собрания Пермского края». Свои подписи под документом поставили председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, его первый заместитель Игорь Папков, и председатели всех комитетов ЗС — Елена Зырянова, Игорь Плюснин, Александр Бойченко, Татьяна Миролюбова и Сергей Клепцин.

В этом проекте постановления депутаты предложили разрешить им рассматривать проекты федеральных законов не только в режиме открытого или тайного голосования, но и в заочном режиме. В случае необходимости оперативного принятия отзыва на федеральный законопроект Консультативный совет ЗС может принять решение о рассмотрении проектов постановлений в форме заочного голосования посредством опроса мнений депутатов. При этом комитеты имеют право не рассматривать проекты постановлений, внесённые для рассмотрения в форме заочного голосования.

Чтобы проголосовать, депутат должен поставить на специальном листе голосования галочку в одной из трёх ячеек («за», «против» или «воздержался») и свою подпись. После этого в течение времени, отведённого для голосования, депутату нужно передать этот лист в аппарат Заксобрания. При этом, чтобы доставить лист в ЗС, депутаты также могут использовать электронную или иную связь, обеспечивающую аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Депутат считается проголосовавшим, если от него в установленное для голосования время получен ответ любым из перечисленных способов. Голоса депутатов, которые не успели отправить лист голосования вовремя, не принимаются.

По итогам опроса мнений депутатов аппарат ЗС составляет протокол заочного голосования, который подписывает председатель парламента или его заместитель. К протоколу прикладываются результаты поимённого голосования. Решение ЗС, принимаемое в заочной форме, считается принятым, если в опросе приняли участие не менее двух третей из избранного числа депутатов. Решение ЗС, принятое в заочной форме путём опроса мнений депутатов, имеет юридическую силу наравне с решениями Заксобрания, принятыми открытым или тайным голосованием.

Информация о результатах заочного голосования доводится до сведения депутатов на ближайшем заседании ЗС, после чего они голосуют за принятие информации к сведению.

Рассмотреть проект постановления о введении заочного голосования планируется на пленарном заседании 23 мая. Постановление вступает в силу со дня его принятия.