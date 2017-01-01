В Перми обустроят сто новых остановок и восемь разворотных колец



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Департамент дорог и транспорта приступил к разработке программы комплексного обновления и обустройства остановочных пунктов. Проект предполагает строительство новых и обновление имеющихся остановочных комплексов в период с 2019 по 2023 год, сообщают в администрации Перми.

Транспортная реформа, которую предполагается внедрить в 2020 году, предполагает не только обновление подвижного состава, повышение уровня безопасности и улучшение качества услуги пассажирских перевозок, но и реконструкцию инфраструктуры в целом по отрасли. Также изменения предполагают организацию основных транспортно-пересадочных пунктов, переходы между которыми планируется установить в пределе не более 100—150 метров. Например, такими пунктами станут остановки «Станция Пермь-2», «Драмтеатр», «Ипподром», «Ул. 1905 года», «Пл. Дружбы» и так далее.

На необходимости рассматривать все аспекты транспортной модели в комплексе акцентировал внимание глава Перми Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Одними из главных постулатов для нас являются безопасность перевозок, удобство для пассажира, новый подвижной состав, а также транспортная инфраструктура. Сегодня в рамках комплексной программы развития транспортной инфраструктуры мы рассматриваем все аспекты транспортной модели целостно. Общественным транспортом осуществляется порядка 250 млн перевозок в год, практически каждый житель или гость города пользуется транспортом ежедневно. И говоря об общественном транспорте, мы понимаем, что в первую очередь это муниципальная услуга.

Так, до 2023 года планируется построить 30 новых остановочных пунктов и установить 70 новых остановочных павильонов. Для этого выделено порядка 68,7 млн руб. Предполагается, что павильоны будут устанавливаться из прочных материалов в едином архитектурном стиле. Также они должны будут вмещать от 40 до 135 человек единовременно, оснащаться лавочками и урнами, а также быть двух типов размещения: для полноразмерных и узких посадочных площадок.

Кроме того, в этот период будет выделено свыше 15 млн руб. на текущий ремонт имеющихся остановок. На 2019 год из бюджета дополнительно выделено порядка 12 млн руб. на ремонт 114 объектов. Перечень остановочных пунктов для благоустройства сейчас формируется с учётом потребностей жителей и планируемых изменений маршрутной сети. Также на этот год запланирована передислокация 55 павильонов с последующим ремонтом на пустые площадки в отдалённые микрорайоны города.

В программу будет включено и обустройство восьми разворотных колец для автобусных маршрутов. На ближайшие три года запланировано обустройство участков в районе ул. Маяковского, 53, ж/д ст. Лёвшино, ул. Героев Хасана (Липовая гора), площади Дружбы, ул. Журналиста Дементьева (перенос от остановки «Запруд»), остановки «Театр «Ироничная компания», деревни Голованово, микрорайона Новобродовского. Это позволит обеспечить наиболее комфортный и безопасный подъезд и посадку/высадку пассажиров на конечных пунктах.