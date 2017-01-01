АО «ПЗСП» доставит газобетонные блоки на строительную площадку заказчика бесплатно

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Юрий Ведерников

В преддверии летнего строительного сезона АО «ПЗСП» запускает специальную акцию для физических лиц — бесплатная доставка газобетонных блоков. Покупатели смогут заказать продукцию от ПЗСП и получить её прямо на строительную площадку, сообщает пресс-служба предприятия.

Бесплатная доставка действует в черте города при отгрузке от 30 куб. м блоков. Оформить заказ на продукцию можно в офисе продаж ПЗСП или онлайн на сайте. При заказе через сайт помимо бесплатной доставки покупатель — физическое лицо — получит скидку 3%. Кроме того, блоки можно оформить в кредит — для этого достаточно подъехать в офис продаж ПЗСП.

Напомним, автоклавные газобетонные блоки — это одна из визитных карточек ПЗСП. Они изготовлены по ГОСТ 31360-2007. Материал имеет сертификат гигиенической чистоты, является несгораемым, при нагревании не выделяет вредных для дыхания веществ. Прочность материала обеспечивают вещества, не растворимые в воде, поэтому при изменении влажности его прочность не уменьшается.

Узнать о подробностях акции и ценах на газобетонные блоки, а также заказать продукцию можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте.