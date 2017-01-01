В Прикамье наблюдается резкий рост количества укушенных клещами

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С начала сезона сезона в медицинские организации края обратилось 2706 человек, пострадавших от укусов клещами. Из них 601 ребёнок, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

Отметим, что количество укушенных клещами растёт: за предыдущую неделю с жалобами обратились 1920 человек, в том числе детей — 384. Обращаемость от укусов клещей в два раза выше аналогичного периода прошлого года, но не превышает максимальных среднемноголетних значений, отмечают специалисты ведомства.

На 20 мая исследование клещей в крае проводится в 16 лабораториях.

По результатам лабораторных исследований 1,2% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 31,5% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 5,1% клещей — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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