Максим Решетников: « Дягилевский фестиваль стал отсечкой во всех градостроительных проектах Перми »

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Вчера, 20 мая, в Перми стартовал XIII Дягилевский фестиваль. Торжественное открытие одного из самых значимых культурных событий Пермского края впервые прошло в ДК им. Солдатова, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В приветственном слове губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что к Дягилевскому фестивалю традиционного готовится весь город, весь край. Он поблагодарил организаторов, гостей, музыкантов, а также всех строителей и работников ЖКХ, которые проделали большую работу, чтобы фестиваль прошёл на высшем уровне. «Уже третий год с событиями Дягилевского фестиваля мы сверяем ещё и развитие города, — отметил глава Прикамья. — Все наши градостроительные проекты имеют отсечку, и эта отсечка — Дягилевский фестиваль. На каком-то этапе мы привели в порядок Театральный сквер. В прошлом году мы написали новую страницу в истории завода Шпагина, когда открытие двенадцатого фестиваля прошло в Пятом цехе. В этом году мы осваиваем новое пространство — ДК им. Солдатова, оно большое, коллеги сказали, что здесь изумительная акустика. Таким образом мы ещё и связываем разные этапы жизни города: дореволюционный, заводской, советский периоды».

Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов в свою очередь отметил, что особенность Дягилевского фестиваля в том, что на нём можно услышать и классику, и авангард, и символические произведения, и романтические. «Они между собой будто дискутируют, таким образом создаётся напряжение. А если создаётся напряжение, есть и магнетизм. И поэтому сюда «магнитит» лучших творцов и лучших зрителей», — подчеркнул Андрей Борисов.

На открытии фестиваля перед собравшимися выступил Фестивальный оркестр под управлением художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, дирижёра Теодора Курентзиса. Для публики в ДК им. Солдатова прозвучала Девятая симфония Малера, а также российская премьера Splinters of ebullient rebellion Малин Бонг. Мировая премьера произведения шведского композитора состоялась прошлой осенью в Германии.

«Дягилевский фестиваль — это не программа, состоящая из премьер, концертов и перформансов. Это тесное общение художников и зрителей, пространство, где едва уловимые идеи становятся более ясными, а то, о чём мы только мечтали, — реальным. По сути, за эти несколько лет мы создали новый способ коммуникации в сфере культуры. Мы нашли новые возможности того, как рассказывать людям о музыке и представлять произведения искусства. Многие форматы и подходы, которые мы впервые попробовали на фестивале, теперь используются повсюду в России. А программа фестиваля — это то, что помогает нам шагнуть в это пространство поиска и общения», — отметил на пресс-конференции художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис.

Впервые в этом году открытие Дягилевского фестиваля транслировалось онлайн в Фестивальном клубе, который расположился на Заводе им. Шпагина. Зарегистрировавшись заранее, все желающие могли посмотреть выступление оркестра.

Дягилевский фестиваль пройдёт в Пермском крае с 20 по 30 мая, в его рамках выступят 29 коллективов из 13 стран мира: России, Франции, Италии, Германии, Австрии, США, Швейцарии, Испании, Греции и др.

В этом году события Дягилевского фестиваля пройдут на Заводе им. Шпагина в цехах №4, №5 и «Литер А», в Пермском театре оперы и балета, художественной галерее, частной филармонии «Триумф» и в Органном зале. Кроме того, впервые в этом году мероприятия Дягилевского фестиваля вышли за пределы Перми. Одно из его событий пройдёт в Оханске, также в 18 территориях Прикамья будут работать виртуальные концертные залы.