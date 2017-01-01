Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 21 мая

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сказочные метры. Пермские застройщики сомневаются, что смогут в этом году увеличить объём строительства.

Доходное положение. Сколько заработали первые лица региона в 2018 году.

Шесть за двести. Бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина признали виновным в мошенничестве.

Небоскрёбы в городе. Градсовет Перми одобрил проект застройки квартала ДКЖ.

Обкатали схему. Городская мэрия представила доработанный проект маршрутной сети.

Школой единой. Эксперты обсудили плюсы и минусы объединения образовательных учреждений в Перми.

Квартира, где деньги лежат. Организатор торгов по реализации арестованного имущества вынудил ТУ Росимущества расторгнуть контракт.

Оттенки серого. Доля теневой экономики в Пермском крае будет расти.

Цифровизация тепла. «Т Плюс» инвестирует 200 млн рублей в передовые разработки по модернизации инфраструктуры.

Видели «Ночь», гуляли всю ночь… В Перми в 15-й раз прошла «Долгая музейная ночь».

Мы здесь люди. Пермский театр оперы и балета представил спектакль-променад про Пермь, фестивали и завод Шпагина.

Твитнуть Поделиться Поделиться