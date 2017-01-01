Волонтеры помогают жителям Прикамья подключиться к цифровому ТВ



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Сегодня, 20 мая, на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края обсудили вопрос проведения подготовки к отключению аналогового телевизионного сигнала в муниципальных образованиях Пермского края. Телевещание в Прикамье перейдет на цифру уже с 3 июня 2019 года, все региональные каналы продолжат вещание в аналоговом формате до конца действия лицензии, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Губернатор Прикамья Максим Решетников напомнил, что в регионе была проведена большая работа для перехода на цифровое вещание: обеспечена социальную помощь льготникам, работа волонтеров, наличие оборудование для цифрового телевещания, организована информационная кампания, а также проведение работы с управляющими компаниями по восстановлению общедомовых антенн.

«На краевом уровне оказываем социальную поддержку пенсионерам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На эти цели из бюджета направили свыше 2,8 млн рублей. Помощь получили уже 2880 человек», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, с 1 апреля начала работать региональная горячая линия по заявкам волонтеров, на которую можно позвонить по номеру: 8-800-555-05-53. По данным Министерства информационного развития и связи Прикамья, на данный момент на нее поступило порядка 440 звонков, в том числе 136 заявок на настройку оборудования. Также для всех желающих работает федеральная горячая линия — 8-800-220-20-02 — по вопросам подключения к цифровому ТВ. На нее от прикамцев поступило более 3,5 тысяч звонков.

Губернатор Прикамья Максим Решетников, в свою очередь, поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль работу специалистов, ответственных за переход на цифровой телевидение. Работа волонтеров должна быть продлена до 3 июля.