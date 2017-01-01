Дягилевский фестиваль будет проводиться в Париже Опорной точкой для фестиваля во Франции станет Театр Шатле

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С 2021 года Дягилевский фестиваль будет проходить также и в Париже. Причём, проводится в столице Франции он будет под руководством Теодора Курензиса и без ущерба для пермского фестиваля, сообщил генеральный продюсер Марк де Мони.

С такой идеей к Марку де Мони обратилась художественный директор парижского Театра Шатле Рут Маккензи. Рут — большой любитель творчества Теодора Курензиса.

По словам руководителя парижского театра, «Пермь — место, где Дягилев формировался как личность, а Париж, Театр Шатле, это место, где Дягилев достиг расцвета, ставил свои балеты». Поэтому, уверена Рут, Париж также имеет полное право на свой Дягилевский фестиваль.

Идея нашла поддержку де Мони и Курензиса и, как стало известно, уже принято решение о том, что в Париже фестиваль будет проходить в феврале-марте. У фестиваля будет своя программа, однако, Марк Де Моне готов приложить все усилия, чтобы между двумя фестивалями - парижским и пермским - существовали определённые смысловые мосты.

Также Марк де Мони сообщил о новом гастрольном маршруте для оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курензиса. В ноябре оркестр сыграет в Нью-Йорке. Здесь запланированы четыре выступления оркестра с «Реквиемом» Верди.