В ночь на 23 мая на Чусовском мосту будет закрыто движение



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В рамках проведения работ по устранению дефектов сталежелезобетонного пролётного строения моста через реку Чусовую продолжаются ремонтные работы. В настоящее время подрядная организация проводит подготовительные мероприятия для заливки специальной бетонной смесью очередных трёх участков, информируют в краевом минтрансе.

После подготовки к заливке специальной бетонной смесью в ночь с 22 на 23 мая с 00:00 до 4:00 на Чусовском мосту будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта.

Уже отремонтированы пять из 16 участков. Работы планируется завершить до 28 июня.