Хор «Млада» даст два благотворительных концерта «Твори добро»



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Академический хор «Млада»

Академический хор «Млада» 1 и 2 июня приглашает на благотворительные концерты «Твори добро!» в частную филармонию «Триумф». Концерты приурочены ко Дню защиты детей, напоминают в хоре.

Цель события — сбор средств для благотворительной организации «Поддержка людей с ихтиозом».



Люди с диагнозом «ихтиоз» нуждаются в постоянной дорогостоящей медицинской и психологической помощи. Ихтиоз — редкое генетическое заболевание (один случай на 300 тыс. населения), связанное с нарушением формирования кожного покрова. Родители детей с диагнозом «ихтиоз» часто остаются один на один с проблемой, так данное заболевание малоизученное и практически не поддаётся лечению.



Вместе с артистами «Млады» на сцене выступит девятилетний Ярослав Волжинский, чья история вдохновила на создание благотворительной программы.



Специальный гость программы «Твори добро» — экс-участник «Млады» Вадик Королёв, в настоящее время — солист московской группы OQJAV (обладатель премии «Степной волк» в номинации «Дебют», «Золотая горгулья» за «Лучший независимый проект», номинант Премии MTV Europe Music Awards: «Российский артист года»).