5 июня открывается всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»

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Фото: Пермская краевая филармония

Десятый, юбилейный, всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» (6+) Пермская краевая филармония откроет 5 июня. Он проходит в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке Министерства культуры РФ и проекта «Пермский период. Новое время» министерства культуры Пермского края, сообщает пресс-служба краевой филармонии.

Традиционный и неизменный участник фестиваля — Национальный филармонический оркестр России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова.

На открытии фестиваля прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер. Исполнители — солистка Большого театра России Екатерина Морозова (сопрано) и солист театра «Новая опера» им. Е. Колобова, приглашённый солист Большого театра России, Баденского государственного театра в Карлсруэ и Немецкой оперы на Рейне Алексей Неклюдов (тенор).

Фото: Пермская краевая филармония

6 июня на сцену Большого зала филармонии выйдут НФОР и пианист Андрей Коробейников. В программу концерта вошли подлинные жемчужины французских композиторов. Дивертисмент из оперы «Сид» Жюля Массне и «Вальс» и «Болеро» Мориса Равеля прозвучат в исполнении одного из лучших симфонических коллективов мира — Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Сольную партию в Концерте №1 для фортепиано с оркестром Соль мажор Мориса Равеля исполнит блистательный пианист Андрей Коробейников.

К своим 20 годам Коробейников стал обладателем более 20 премий различных конкурсов в России, США, Италии, Португалии, Великобритании, Нидерландах и других странах. В их числе — I премия на III Международном конкурсе пианистов им. А. Н. Скрябина в Москве (2004), а также II премия и Приз публики на II Международном конкурсе пианистов им. С. В. Рахманинова в Лос-Анджелесе (2005).

Владимир Спиваков

Фото: Пермская краевая филармония

Особым событием в программе фестиваля станет третий день — 7 июня. Владимир Спиваков сменит дирижёрскую палочку на скрипку и исполнит со своим оркестром «Концерт для скрипки ми минор» Антонио Вивальди.

Следующий пункт программы — «Коронационная месса» До мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Написанная в жанре праздничной, торжественной мессы (Missa solemnis), она отличается органичным сочетанием парадного блеска изложения с глубиной и одухотворённостью содержания. Состав исполнителей обширен. Ядро ансамбля — НФОР и четырёхголосный хор (Академический большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, художественный руководитель и главный дирижёр — народный артист России, профессор Лев Конторович). Филигранной тонкости письму сочинения придают четыре солиста: актриса Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, приглашённая солистка Большого театра России Надежда Гулицкая, сопрано; приглашённая солистка Парижской Национальной оперы и Большого театра России Евгения Асанова, меццо-сопрано; солист Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова Ярослав Абаимов, тенор; солист Центра оперного пения Галины Вишневской Даниил Чесноков, бас. Месса впечатляет богатством музыкальных образов, красотой и щедростью мелодий.

Знаменитая кантата Gloria, принадлежащая к наиболее известным духовным произведениям Антонио Вивальди, прозвучит в исполнении оркестра, хора и солистов. Это развернутая вокально-симфоническая композиция из многих номеров, объединённых логикой музыкального развития.

8 июня филармония приглашает на гала-концерт Национального филармонического оркестра России и победителей III Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева — 2019. Солисты — ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории 18-летний Валентин Малинин, обладатель Гран-при, и студент колледжа при Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, обладатель премии «Достижение» 16-летний Роман Борисов. Вместе с НФОР они исполнят Концерт №1 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 15 Иоганнеса Брамса, «Рапсодию на тему Паганини» ля минор, соч. 43.

На закрытии фестиваля 9 июня впервые в его истории маэстро Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России представят абсолютно новую джазовую программу с участием выдающегося российского трубача, педагога и телеведущего Вадима Эйленкрига и его группы Eilenkrig Crew.

Для тех, кто не успел приобрести билеты на X Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», Пермская филармония организовывает прямые трансляции концертов 5, 7 и 8 мая из Большого зала в Органный.

Кроме того, открытие (5 июня) и закрытие фестиваля (9 июня) будут транслироваться в режиме онлайн в Скобелевку, Осу, Ильинский, Кунгур, Губаху, Чернушку, Звёздный, Орду, Лысьву, Белоево, Большую Соснову, Юрлу, курорты «Усть-Качка», «Ключи» и «Красный Яр» — всего в 15 территорий края. К программе второго дня фестиваля (6 июня) в прямой трансляции смогут приобщиться жители Полазны, Звёздного, Большой Сосновы, отдыхающие курортов «Усть-Качка», «Ключи» и «Красный Яр». 7 июня прямая трансляция будет осуществляться в Осу, Ильинский, Кунгур, Звёздный, Белоево, Юрлу, Большую Соснову, курорты «Усть-Качка», «Ключи» и «Красный Яр». 8 июня состоится трансляция в режиме онлайн в Полазну, Звёздный, Большую Соснову, курорты «Усть-Качка», «Ключи» и «Красный Яр».

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