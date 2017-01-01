Сервис «Таксомотор Пермского края» позволяет проверить легальность перевозчика



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business-trio.ru

Оформив заказ на такси, теперь можно проверить, имеется ли разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на соответствующее транспортное средство. Сделать это можно с помощью сайта краевого минтранса, сообщают в ведомстве.

Зайдя на официальный сайт министерства транспорта Пермского края, кликнув на баннер «Проверка наличия разрешения на деятельность такси», можно попасть в автоматизированную информационную систему «Таксомотор Пермского края».

Введя в поле государственный регистрационный номер назначенного автомобиля, сразу можно определить, имеется ли на данный автомобиль разрешение.

Наличие разрешения, напоминают в минтрансе, предусматривает обязанность перевозчика осуществлять предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителя и предрейсовый (послерейсовый) технический осмотр автомобиля, что является основой безопасных перевозок.