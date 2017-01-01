С начала года заблокированы 19 сайтов, дистанционно продававших алкоголь



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Специалистами краевого управления Роспотребнадзора с начала года установлены и переданы в Роскомнадзор 23 новых сайта, на которых осуществлялась дистанционная продажа алкогольной продукции. Заблокированы 19 незаконных сайтов с предложением алкогольной продукции, четыре сайта находятся на рассмотрении Роскомнадзора, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, в 2019 году в управление поступили 22 жалобы на реализацию алкогольной продукции. Среди них — десять жалоб на реализацию алкоголя в ночное время, семь жалоб на неудовлетворительное качество алкоголя, три жалобы на продажу алкоголя в нестационарных объектах торговли, две жалобы на реализацию алкоголя вблизи образовательных учреждений, в том числе несовершеннолетним лицам.

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