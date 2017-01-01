На этой неделе в Перми будут отключения холодной воды в трёх районах
В Перми на начавшейся неделе в рамках плановых и ремонтных работ на сетях запланированы отключения холодной воды в трёх районах города. Об отключениях сообщает компания «Новогор-Прикамье».
20 мая с 9:25 до 19:00 не будет воды в домах по адресам:
Николая Островского, 15а, 15а ЛИТ. Б;
Пермская, 10, 17.
Завтра, 21 мая, с 9:00 до 20:00 водоснабжение отключат по адресам:
Желябова, 3;
Парковый 5, 13, 13А;
Строителей, 26.
С 10:00 до 19:00 21 мая не будет воды в домах:
Екатерининская, 98, 114;
Комсомольский проспект, 29;
Куйбышева, 16, 31, 33, 36.
В субботу, 25 мая, отключения пройдут по адресам:
Василия Васильева, 1, 3, 3б;
Гусарова, 5, 7, 9, 9/2, 9а, 11, 13, 20;
Лодыгина, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 52а;
Тбилисская, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29.