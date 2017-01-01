Пермское УФАС выявило нарушения в закупочной деятельности сердечно-сосудистого центра



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Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю выявило нарушения в работе пермского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова. Комиссия антимонопольного органа выявила признаки нарушений Закона о закупках и обязала заказчика их устранить, сообщает пресс-служба пермского УФАС.

Весной этого года сердечно-сосудистый центр проводил электронный аукцион на поставку различных товаров, необходимых для работы центра, в частности требовались аппараты ручные дыхательные, бинты, повязки, медицинские перчатки и т. д.

В технической документации к закупке были установлены многочисленные требования к товарам. Так, в требованиях к мешкам для крови были указаны требования, которым соответствуют мешки только одного производителя, что нарушает п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о закупках. Из 15 позиций, указанных в закупке, требования сразу к нескольким товарам были указаны подобным образом, что является нарушением действующего законодательства и ограничивает конкуренцию на данном рынке.

Ольга Андрианова, начальник отдела контроля закупок УФАС:

— По этому аукциону комиссия антимонопольного органа выявила признаки нарушений Закона о закупках и обязала заказчика их устранить. Стоит отметить, что в последнее время участилось количество жалоб на действия данного заказчика, при этом все они признаются обоснованными либо обоснованными в части.

Должностные лица, допустившие нарушение законодательства, будут привлечены к административной ответственности.