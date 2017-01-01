В июне в Перми пройдёт бизнес-фестиваль «Бизнес-пикник»



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1 июня в Перми состоится масштабный бизнес-фестиваль «Бизнес-пикник» для начинающих и действующих предпринимателей, а также тех, кто интересуется бизнесом, но не знает, с чего начать. Мероприятие анонсирует сайт губернатора и правительства региона.

В течение всего дня на «Бизнес-пикнике» будут функционировать 18 открытых площадок по актуальным бизнес-темам: инвестиции в малый бизнес, молодёжное предпринимательство, пиар для малого бизнеса, цифровой бизнес, спортивная трансформация, личный бренд и другие. Успешные бизнесмены со всей страны приедут, чтобы поделиться опытом с начинающими и действующими предпринимателями Пермского края. На пикнике будут интерактивные площадки: бизнес-свидания, бизнес-квест, выставка партнёров, пикник для детей и спортивные секции.

«Бизнес-пикник» официально завершит второй сезон проекта «Бизнес-среда». Проект уже более года успешно реализуется и обучает будущих и действующих предпринимателей основам ведения бизнеса. По словам организаторов мероприятия, на протяжении полугода проводились мероприятия с ведущими бизнес-экспертами со всей страны.

Роман Водянов, председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:

— В прошлом году нам удалось собрать на одной площадке более 2500 участников. В этом году мы многое изменим, станет вдвое больше интересных площадок, приедут 34 бизнес-эксперта со всей страны, все желающие в формате «Open air» смогут лично пообщаться с предпринимателями, задать им интересующие вопросы и отлично провести время, как на настоящем пикнике.

В «Бизнес-пикнике» в этом году примут участие губернатор Пермского края Максим Решетников, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов, главный исполнительный директор Московской школы PR, преподаватель в SKOLKOVO Startup Academy Татьяна Яковлева, основатель и директор PR-агентства Zebra Company Вероника Кириллова, российская актриса театра и кино теле- и радиоведущая Ирина Чеснокова и другие.





