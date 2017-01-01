Представители Прикамья стали лучшими в общекомандном зачёте лагеря «Туриада-2019»

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Состоялась торжественная церемонии закрытия спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2019». Участие в мероприятии принял полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

С 2012 года ежегодная «Туриада» собирает победителей региональных спортивно-туристских соревнований, студентов, обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», авторов и исполнителей самодеятельной песни из всех регионов ПФО. За это время лагерь стал неотъемлемым элементом календаря крупнейших спортивных мероприятий округа и основной площадкой для развития спортивного туризма в ПФО.

В течение четырёх дней на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области 700 участников мерились силами в соревнованиях на первенстве ПФО по спортивному туризму на пешеходных, водных и велодистанциях, участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах, объединённых туристской тематикой.

Полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров и губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретились с ребятами и осмотрели объекты лагеря, в том числе площадки презентаций туристического потенциала, молодёжной политики, ярмарку ремёсел и экспозиции событийного туризма муниципальных районов Саратовской области. В палаточном городке Игорь Комаров встретился с победителями соревнований «Туриады-2019».

На торжественной церемонии закрытия заслуженную награду из рук Игоря Комарова получила команда из Пермского края, занявшая первое место в эстафете, второе место досталось команде из Республики Марий Эл, третью ступень пьедестала в соревнованиях заняли представители Самарской области.

Игорь Комаров и Валерий Радаев вручили награды победителям и призёрам общекомандного зачета «Туриады-2019». Третье место в упорной борьбе заняла сборная Республики Марий Эл, второе место — команда Саратовской области, а победителем стала команда Пермского края.

Победители и призёры «Туриады» примут участие в крупнейших всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.









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